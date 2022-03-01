Минобороны России показало работу военных в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России продемонстрировало работу армейской авиации Воздушно-космических сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Соответствующее видео опубликовано на youtube-канале ведомства.

На кадрах видно, как вертолет доставляет на место военных с оружием в разное время суток, передает ТАСС.

Сегодня в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Также были поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Кроме того, по данным ведомства, выход украинских военных к Азовскому морю заблокирован. Отряды Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) вышли к административной границе Донецкой области, а затем соединились с воинскими частями ВС РФ.



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Диана Жиленкова