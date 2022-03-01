В Минобороны РФ заявили, что выход украинских военных к Азовскому морю заблокирован

С сегодняшнего дня заблокирован выход подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Азовскому морю. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, передовые отряды Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) вышли к административной границе Донецкой области. Затем они соединились с воинскими частями Вооруженных сил РФ, под чьим контролем оказались украинские районы вдоль побережья Азовского моря, передает ТАСС.

Также российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Как пояснили в Минобороны РФ, удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российская армия продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей. По его словам, армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Министр отметил, что главная задача спецоперации на Украине — защита РФ от военной угрозы со стороны Запада.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова