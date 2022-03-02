В казанском зоопарке из зимней спячки вышел медведь Фомка

В зооботсаду Казани в первый день весны после зимней спячки проснулся 20-летний бурый медведь Фомка. Об этом сообщается в Instagram зоопарка.

Сейчас Фомка находится в уличном вольере. Первое время в его рационе будет растительная пища — морковь, хлеб, чтобы наладить пищеварение, животный корм будет вводиться постепенно.

«Уже с 17 февраля Фома начал показывать нос и периодически просыпаться, но сегодня он уже требовательно стучал по шиберу, чтобы его выпустили из зимней «берлоги» (закрытого внутреннего вольера, выстланого соломой)», — говорится в сообщении зоопарка.

В начале февраля в казанском зооботсаду родились трое ягнят. Все они девочки. Когда ягнята подрастут, их переведут в вольер к основному стаду.



Татьяна Леухина