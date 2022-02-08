В казанском зооботсаду появились трое ягнят

Фото: Казанский зооботсад

В казанском зооботсаду родились трое ягнят. Все из них девочки. Об этом рассказали в мэрии города.

Новые обитатели живут с мамой в отдельном теплом вольере и чувствуют себя хорошо. Когда ягнята подрастут, их переведут в вольер к основному стаду. В общей сложности в старой части зооботсада обитают порядка 30 овец.

А в прошлом месяце в казанском цирке тигрица родила четырех тигрят. Зверята появились на свет 13 января. Их мама, тигрица Магда, выступала в аттракционе Big Cat Show в новогодней программе цирка. Сама она родом из Казани. Магда родилась в 2013 году в городском зоопарке у тигрицы Ромашки.

Диана Жиленкова