В Казани за серию краж осужден депутат из Чувашии

Фото: «Реальное время» (архив)

Условный срок за серию краж из опломбированных грузовых вагонов на станции «Юдино» получил депутат сельского поселения из Чувашии, экс-стрелок казанского отряда ведомственной охраны железных дорог Олег Петров. Из-под стражи его освободили в зале суда, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Кировского райсуда Казани.



Наказанием для бывшего депутата стали 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Его подельник Зинур Хузякаев получил 4 года и 6 месяцев условно, Анатолий Леонтьев — на три месяца больше. Судили троицу по отдельности, поскольку они заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке.

Напомним, группу обвиняли в семи кражах 2018—2019 годов, путем вскрытия опломбированных замков на вагонах с ценными грузами — тащили технику, мешки с удобрениями, инструменты и даже одежду. В числе потерпевших оказались Samsung Electronics и компания из Республики Беларусь. Последней принадлежал пожарный автомобиль, который перевозили из Нижнего Новгорода в Монголию. Судом установлено, что в результате действий трех казанских охранников железной дороги из салона автомобиля пропал ценный гидравлический инструмент. Вскоре предложение о его продаже появилось на портале «Авито», и транспортная полиция задержала Петрова с товарищами.

В суде обвинение по делу поддерживали сотрудники Татарской транспортной прокуратуры.

Подробности дела — в материале «Реального времени».