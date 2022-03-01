Лавров назвал ситуацию на Украине трагедией и результатом попустительства западных покровителей

Министр иностранных дел РФ Лавров охарактеризовал ситуацию на Украине как трагедию и заявил, что она — «результат попустительства западных покровителей образовавшегося там преступного режима», сообщает ТАСС.



Лавров заявил, что Россия не может не реагировать на реальную опасность обретения Украиной ядерного оружия и принимает все меры по недопущению этого. По его словам, РФ считает неприемлемым нахождение на территории европейских стран американского ядерного оружия и его «давно пора вернуть США».

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.

Шойгу заявил, что армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей, поскольку защита России от военной угрозы со стороны Запада — главная задача специальной операции на Украине.

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Маргарита Головатенко