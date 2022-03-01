Россия в качестве ответных мер закрыла небо для Швейцарии

Россия 28 февраля ввела ограничения на полеты швейцарских авиакомпаний, сообщили в Росавиации.



Швейцария до этого закрыла небо для гражданских воздушных судов из России. Россия закрыла небо для воздушных судов, зарегистрированных в Швейцарии, в качестве ответных мер, сообщает ТАСС.

Россия закрыла воздушное пространство для 27 государств, среди которых Германия, Испания, Италия, Франция и др.

Кроме того, РФ ограничивает полеты авиакомпаний 36 стран. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Также ограничения устанавливаются в отношении государств, не входящих в Евросоюз. Это Албания, Ангилья, Британия, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.



Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Евросоюз закрыл небо для самолетов России. Так, запрещается приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС тем воздушным суднам, которые так или иначе контролируются российскими физическим или юридическим лицом, организацией или органом.

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Маргарита Головатенко