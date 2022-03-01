Токаев о ситуации вокруг Украины: Казахстан готов оказать содействие, включая посреднические услуги

Казахстан готов при необходимости оказать содействие, в том числе посреднические услуги, в условиях ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

— Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя в 2010 году саммит ОБСЕ, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности, — приводит слова Токаева ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Также президент Казахстана призвал Россию и Украину к поиску общего языка, достижению договоренностей и согласия. Он отметил, что экономика Казахстана должна быть готова к отражению санкционных вызовов.

Накануне в Белоруссии завершились переговоры российской и украинской делегаций. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, делегации нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что на переговорах с Россией «пока нет результата», который хотела бы получить украинская сторона.

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Диана Жиленкова