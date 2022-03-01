В казанском кинотеатре приостановили продажу билетов на «Бэтмена»

В казанском кинотеатре «Синема 5», расположенном на проспекте Ямашева в ТРК «Парк Хаус», временно приостановили продажу билетов на фильм «Бэтмен». Об этом «Реальному времени» сообщили в дирекции кинотеатра.

Премьера фильма должна состояться завтра. Как пояснили в дирекции кинотеатра, официальной информации об отмене премьеры не поступало, однако продажу билетов решили временно ограничить.

Кроме того, 10 марта должна состояться премьера мультфильма «Я краснею» от Walt Disney Pictures. Официальной информации об отмене также не поступало.

Ранее из-за ситуации вокруг Украины в Казани отменили несколько мероприятий. Например, Международная федерация плавания (FINA) отменила юниорский чемпионат мира, который должен был пройти в столице РТ в августе.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.



Диана Жиленкова