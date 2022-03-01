В Казани еще трем участникам акции против действий России на Украине назначили административный арест

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел материалы, поступившие после акции против действий России на Украине, которая прошла на улице Баумана. Как стало известно «Реальному времени», произведено три административных ареста от трех до 10 суток.



Кроме того, девять материалов прекращено. Остальным участникам акции назначены штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что одному из участников акции назначили административный арест в 10 суток. Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий. Также административные протоколы полицией были составлены еще на 17 человек.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.



Диана Жиленкова