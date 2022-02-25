В Казани за антивоенную акцию двое арестованы, 16 оштрафованы

Фото: "Реальное время"

Административным арестом в 10 суток наказал сегодня Вахитовский райсуд Казани одного из участников вчерашней антивоенной акции на улице Баумана. Он признан виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий, другой нарушитель той же нормы КоАП РФ проведет в спецприемнике трое суток, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Вахитовского райсуда Казани.



Административные протоколы полицией были составлены еще на 17 участников той же акции. 16 по итогам рассмотрения материалов в суде получили штрафы в 5—10 тысяч рублей. Один материал еще рассматривается.