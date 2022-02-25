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В Казани за антивоенную акцию двое арестованы, 16 оштрафованы

19:06, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 1
В Казани за антивоенную акцию двое арестованы, 16 оштрафованы
Фото: "Реальное время"

Административным арестом в 10 суток наказал сегодня Вахитовский райсуд Казани одного из участников вчерашней антивоенной акции на улице Баумана. Он признан виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий, другой нарушитель той же нормы КоАП РФ проведет в спецприемнике трое суток, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Вахитовского райсуда Казани.

Административные протоколы полицией были составлены еще на 17 участников той же акции. 16 по итогам рассмотрения материалов в суде получили штрафы в 5—10 тысяч рублей. Один материал еще рассматривается.

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