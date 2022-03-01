В Татарстане снят запрет на прием передач для арестованных и осужденных

Со вчерашнего дня в колониях и СИЗО Татарстана возобновили прием передач для осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Антиковидный запрет на передачи действовал больше года — с ноября 2020-го, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



Согласно постановлению главного санврача — начальника филиала Центра государственного санэпиднадзора медико-санитарной части №16 ФСИН, прием передач теперь проводят в порядке очередности по предварительной записи. Предусмотрен временной интервал и профилактические меры — от социальной дистанции до бактерицидных облучателей в помещениях. В период действия ограничений у родственников была возможность отправить за решетку посылки.

Ранее в татарстанских СИЗО и большинстве колоний (за исключением ИК-2) сняли запрет на длительные свидания осужденных с родственниками.