НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса

НАТО впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования альянса. Об этом говорится в заявлении военного комитета организации.

Многие страны — члены НАТО во время экстренного заседания в Брюсселе предложили оказать Украине военную и гуманитарную помощь.

Фото: nato.int

При этом Госдепартамент США не видит необходимости повышать уровень готовности своих сил сдерживания. Там отметили, что выступают в защиту принципа отказа от ядерной войны, передает ТАСС.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом. Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.



Татьяна Леухина