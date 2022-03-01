Казань попала в топ-10 популярных направлений для путешествий по России на 8 Марта

Казань оказалась на седьмом месте в рейтинге популярных направлений по России на 8 Марта. Об этом пишет сервис Tvil.ru.

Список составили на основании данных бронирований жилья женщинами с 5 по 8 марта 2022 года. Первое место — у Ялты, туда планируют поехать 22% женщин. Далее следуют Сочи (15%) и Санкт-Петербург (13%). В Казань хотят приехать 7% россиянок. Средняя продолжительность отдыха в столице Татарстана — 3 дня, средние траты на аренду жилья в сутки — 1800 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В выходные Госкомитет РТ по туризму сообщил, что отдых по кешбэку в санаториях Татарстана стал самым популярным в Приволжском федеральном округе. Также Казань вошла в число лидеров продаж по программе культурно-познавательного отдыха.

Татьяна Леухина