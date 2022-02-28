Центробанк повысил ключевую ставку до 20% — это много или мало?

Сегодня совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку в два раза — с 9,5% сразу до 20% годовых.

Как объяснил регулятор, повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок для компенсации выросших девальвационных и инфляционных рисков. Таким образом Центробанк собирается поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

Как рассказала глава Банка РФ Эльвира Набиуллина, все банки РФ продолжат выполнять обязательства перед клиентами. А президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок в договорах, которые были заключены до увеличения ключевой ставки.

Фото: duma.gov.ru

Ключевая ставка в 20% — это:

На 3% больше уровня рекордной до сегодняшнего дня ключевой ставки, которую ЦБ определяет с 2013 года, — 17%. Она была установлена Центробанком России в декабре 2014-го и продержалась до 2015-го.

уровня рекордной до сегодняшнего дня ключевой ставки, которую ЦБ определяет с 2013 года, — 17%. Она была установлена Центробанком России в декабре 2014-го и продержалась до 2015-го. Ровно в два раза больше ключевой ставки, установленной пять лет назад, 27 февраля 2017 года.

ключевой ставки, установленной пять лет назад, 27 февраля 2017 года. В 4,7 раза больше ключевой ставки, установленной 27 июля 2020 года, — она составляла 4,25%, что является историческим минимумом.

ключевой ставки, установленной 27 июля 2020 года, — она составляла 4,25%, что является историческим минимумом. На том же уровне впервые была установлена ставка рефинансирования в 1992 году. До принятия в 2013-м ключевой ставки она была основной из учетных.

впервые была установлена ставка рефинансирования в 1992 году. До принятия в 2013-м ключевой ставки она была основной из учетных. В 10,5 раза меньше ставки рефинансирования в 1993—1996 годах — она достигала уровня в 210%.

ставки рефинансирования в 1993—1996 годах — она достигала уровня в 210%. На 8% больше ставки рефинансирования в Белоруссии — Национальный банк страны Белоруссии сообщил, что с 1 марта она составит 12%. До этого она была на уровне 9,25%.

ставки рефинансирования в Белоруссии — Национальный банк страны Белоруссии сообщил, что с 1 марта она составит 12%. До этого она была на уровне 9,25%. В 80 раз больше ставки в США — на конец января 2022-го она составляла 0,25%. Ее устанавливает Федеральная резервная система (ФРС) Штатов, выполняющая функции центрального банка.

ставки в США — на конец января 2022-го она составляла 0,25%. Ее устанавливает Федеральная резервная система (ФРС) Штатов, выполняющая функции центрального банка. В два раза больше ставки на Украине — с 21 января она составляет 10% годовых.

ставки на Украине — с 21 января она составляет 10% годовых. На 6% больше ставки в Турции — 16 декабря 2021 года она равняется 14%.

ставки в Турции — 16 декабря 2021 года она равняется 14%. В 5 раз больше ставки Резервного банка Индии — 4%.

Дарья Пинегина