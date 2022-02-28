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Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до повышения ключевой ставки ЦБ

16:25, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до повышения ключевой ставки ЦБ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок в договорах, которые были заключены до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По его словам, поручение дано на совещании по экономическим вопросам. Представитель Кремля уточнил, что в совещании не участвовал глава Сбербанка Герман Греф, сообщает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Сегодня Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Как рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ЦБ подойдет к своим решениям нестандартно. По ее словам, все банки РФ продолжат выполнять обязательства перед клиентами.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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