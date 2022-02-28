Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до повышения ключевой ставки ЦБ

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок в договорах, которые были заключены до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.



По его словам, поручение дано на совещании по экономическим вопросам. Представитель Кремля уточнил, что в совещании не участвовал глава Сбербанка Герман Греф, сообщает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Сегодня Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Как рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ЦБ подойдет к своим решениям нестандартно. По ее словам, все банки РФ продолжат выполнять обязательства перед клиентами.

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Диана Жиленкова