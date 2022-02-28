В IIHF опровергли информацию об исключении федераций хоккея России и Белоруссии
В Международной федерации хоккея (IIHF) опровергли информацию об исключении федераций хоккея России и Белоруссии. Как рассказал президент IIHF Люк Тадиф, такого решения на данный момент нет.
По его словам, заседание совета федерации стартует в 18.00 по центральноевропейскому времени, передает «РИА Новости».
Накануне Бюро совета Международной федерации футбола (FIFA) запретило проводить в России международные матчи из-за ситуации на Украине. А Международная федерация плавания (FINA) отменила юниорский чемпионат мира, который должен был пройти в Казани.
Кроме того, сборная Чехии по футболу отказалась проводить возможный стыковочный матч с командой России за право участия в чемпионате мира по футболу в Катаре. Так, сотрудники и игроки национальной сборной согласились, что в нынешней ситуации играть против команды России невозможно, даже на нейтральном поле.
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