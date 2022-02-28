Житель Зеленодольска избил пожилого мужчину и украл из его квартиры телевизор

Фото: Максим Платонов

В Зеленодольске задержали 25-летнего местного жителя, который украл телевизор. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Злоумышленник незаконно проник в квартиру 60-летнего мужчины, нанес ему побои и открыто похитил телевизор. Материальный ущерб оценили в 5 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Грабителя задержали и доставили в отдел полиции, где тот дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Несколько дней назад в республике подростков осудили за кражу дизтоплива из автомобиля. Так, подсудимые слили из автомобиля КАМАЗ 140 литров дизельного топлива стоимостью более 6 тысяч рублей. Подростки вину признали, а ущерб полностью возместили.

Диана Жиленкова