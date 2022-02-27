Скончался ветеран журналистики и языковед Ильдар Низамов

Ветеран журналистики и языковед Ильдар Низамов скончался на 87-ом году жизни, сообщил «Реальному времени» заведующий кафедрой национальных и мировых медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых отношений Казанского (Приволжского) федерального университета Васил Гарифуллин.



Низамов Ильдар Маликович родился 3 сентября 1936 года в деревне Большая Береза Атнинского района ТАССР в семье сельских учителей. Детские, школьные годы его прошли в деревне Ключи-Сап этого же района.

После окончания семилетней школы он поступил в Казанский речной техникум, окончив который в 1955 году работал штурманом в Бельском речном пароходстве.

В 1968 году Низамов переехал в Казань и начал работать в редакции газеты «Социалистик Татарстан», здесь он был литературным сотрудником, заведующим отделом до 1974 года — до поступления на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, после окончания которой в 1976 году был направлен в Татарское книжное издательство заведующим редакцией общественно-политической литературы. В 1979 году Низамов становится членом Союза писателей.

Фото: kpfu.ru

Работая долгое время в республиканских газетах, в книжном издательстве на журналистских должностях, Низамов занимался публицистическим творчеством. В 1987 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Татарстана».

Низамов с 1981 года активно занимался учебно-педагогической деятельностью, а с октября 1987 года на основании конкурса перешел на постоянную работу в Казанский государственный университет, в течение 25 лет проработал профессором кафедры татарской журналистики Казанского университета.

В 2007 году Низамову присудили звание «Заслуженный деятель науки РТ»

Маргарита Головатенко