Банк Казани предлагает оформить онлайн-кредит для бизнеса на портале «Хочукредит.рф»

С каждым часом растет спрос предпринимателей на цифровые банковские услуги. Один из самых востребованных цифровых продуктов для бизнеса — онлайн-кредитование. При этом важна скорость операции, прозрачность и безопасность.

Банк Казани представляет готовое решение — онлайн-сервис «Хочукредит.рф». Вопрос кредитования бизнеса здесь решается парой кликов. На портале «Хочукредит.рф» все легко: надо зарегистрироваться, оставить заявку на кредит и там же получить решение банка. Это максимально удобно, и все прооисходит онлайн. Оставить заявку на кредит может даже организация, у которой нет расчетного счета в Банке Казани. Решение отображается в личном кабинете в течение 8 рабочих часов.

Что понадобится, чтобы завести заявку на кредит?

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) у организации. Достаточно той, которая применяется для отправки электронной налоговой отчетности, выпущенная ФНС России.

Подтвержденная учетная запись на Портале государственных услуг у директора организации и учредителей компании.

Ряд учредительных документов и финансовая отчетность организации (их нужно прикрепить к заявке онлайн).

Ознакомиться со всеми кредитными продуктами Банка Казани и оформить заявку можно на сайте хочукредит.рф или по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 77-518-77. Если остались вопросы — задайте их в WhatsApp.



Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016 г. ООО КБЭР «Банк Казани»

Возрастное ограничение: 18+







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