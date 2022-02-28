За сутки в Татарстане зарегистрировали 2 120 заболевших COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 2 120 заболевших COVID-19. Всего на 28 февраля в республике выявили 115 383 случая заражения коронавирусом.

По данным оперштаба РФ, за весь период выздоровел 79 931 человек, в том числе 1 032 за минувшие сутки.

Умерли от коронавируса за весь период 1 727 человек, в том числе пять за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердилось еще 2 233 случая коронавируса. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко