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Мишустин: правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики

13:10, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Мишустин: правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики
Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

По словам премьер-министра, шаги, предпринимаемые Западом, ожидаемы и Россия давно не питала на этот счет иллюзий. Мишустин отметил важность оперативного реагирования на изменения.

В условиях санкций правительство облегчит налоговый режим для компаний, занимающихся научными технологическими разработками.

Напомним, страны Запада отреагировали на проведение Россией спецоперации на Украине санкциями. Их ввели США, Великобритания, Канада и ряд других стран. Под санкции некоторых государств попал и лично президент РФ Владимир Путин.

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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