СИБУР предложил создать совместный пилотный проект по вторичной переработке пластика

СИБУР рассматривает возможность строительства на мощностях ПАО «Нижнекамскнефтехим» установки термолиза для вторичной переработки пластика и предлагает запустить совместный проект по подготовке сортировочной инфраструктуры по выделению необходимой фракции. Об этом сегодня заявила управляющий директор по направлению «Развитие и инновации» ООО «СИБУР» Дарья Борисова на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг»:

— Татарстан обладает большими возможностями по вовлечению во вторичную переработку пластика за счет большого количества НПЗ и нефтехимических мощностей. Хотелось бы максимально использовать этот потенциал. Мы предлагаем совместно проработать реализацию пилотного проекта по привлечению сбора и сортировки отходов пластика с привлечением нефтяных компаний для совместной работы над термолизатом и вовлечением в НПЗ и реализовать один или два проекта на территории РТ.



Президент РТ Рустам Минниханов поддержал инициативу.

— Тема нужная, но нам нужно поменять ментальность, все наши сортировочные центры, собрать региональных операторов, давайте создадим рабочую группу, — сказал он.

При этом он призвал «подсчитать экономику» и попросить федеральные субсидии.

— Ну и экономику надо подсчитать, если экономики не будет, значит, нужны федеральные преференции, законодательные. Если экономики нет, она не пойдет, значит, заранее надо посмотреть. А в целом это большая экологическая проблема, мы это все выбрасываем, самый простой (путь) — мусоросжигательный завод, самое простое — взять и сжечь — тоже неправильно, — заметил Минниханов.

