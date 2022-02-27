Офис Зеленского подтвердил встречу украинской и российской делегаций

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что украинская делегация встретится с российской для переговоров в Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Они пройдут на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. По словам представителей офиса Зеленского, встреча делегаций пройдет без предварительных условий. Также утверждается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, чтобы вся техника на территории страны, включая самолеты, вертолеты и ракеты, во время переговоров оставалась на земле.

Фото: pixabay.com

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона полностью готова к переговорам в Гомельской области. Она ожидает представителей Украины.

Представители РФ ожидали подтверждения от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.

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Дарья Акимова