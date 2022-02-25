Япония согласовала с США исключение энергетики из санкций против России

Япония исключила из санкций против России сферу энергетики, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.



Решение по содержанию санкций против РФ было принято по согласованию с США и другими заинтересованными странами. В США и заинтересованных странах сфера энергетики была исключена из санкций, сообщил Кисида.

По заявлению премьер-министра, в дальнейшем такие меры будут рассматриваться исходя из изменений ситуации и с учетом взаимодействия с заинтересованными странами, информирует «РИА Новости».

В пятницу Кисида заявил об усилении санкций против Москвы в связи с ситуацией на Украине. Это касается замораживания капиталов, запрета на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживания активов финансовых организаций РФ. Санкции вводятся в том числе на экспорт организациям, связанным с военной отраслью, на экспорт товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения.

В среду, 23 февраля, Кисида заявлял о запрете на выдачу виз представителям Донецкой и Луганской народных республик, на экспортно-импортные операции и на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.

В четверг США ввели санкции против «Сбербанка» и «Газпромбанка», а также банка «Открытие», «Новикомбанка», банка ВТБ и «Совкомбанка». Кроме того, лидер США Джо Байден сообщил, что страна намерена ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах. Минфин США определил срок завершения «обязательных» сделок с российскими банками, которые попали под американские санкции. Сделки необходимо завершить до 26 марта.

Ряд новых санкций анонсировал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В список попали заморозка активов ВТБ, запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию и др.

Маргарита Головатенко