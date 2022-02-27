В Елабужском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму
В Елабужском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через реку Каму, сообщает МЧС по РТ.
Работа переправы по маршруту «село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района» работает в круглосуточном режиме с допустимой массой автотранспорта до 3,5 тонн.
Работу переправы приостанавливали 26 февраля с 17.00. Днем ранее переправу закрывали на два дня.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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