ФСБ предотвратила теракт в Калужской области
ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовящийся по указанию запрещенной в России группировки «Исламское государство»*, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.
«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских стран», — сообщили в ФСБ.
Теракт планировалось осуществить на одном из объектов, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов.
В начале февраля президент США Джо Байден сообщил, что американские военные ликвидировали главаря ИГ* в Сирии Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Силы специальных операций США провели контртеррористическую миссию на северо-западе страны. Во время ликвидации одного из лидеров террористической организации погибли как минимум три гражданских лица.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ, запрещена в России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым