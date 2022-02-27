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ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

14:35, 27.02.2022
ФСБ предотвратила теракт в Калужской области
Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовящийся по указанию запрещенной в России группировки «Исламское государство»*, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских стран», — сообщили в ФСБ.

Теракт планировалось осуществить на одном из объектов, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов.

В начале февраля президент США Джо Байден сообщил, что американские военные ликвидировали главаря ИГ* в Сирии Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Силы специальных операций США провели контртеррористическую миссию на северо-западе страны. Во время ликвидации одного из лидеров террористической организации погибли как минимум три гражданских лица.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ, запрещена в России.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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