Пентагон: во время ликвидации главаря ИГ* погибли по меньшей мере три гражданских лица

Во время ликвидации американскими военнослужащими одного из лидеров террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ) погибли как минимум три гражданских лица. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, погибли жена и дети главаря террористической группировки. Также из здания, где укрывался террорист, успешно вывели более 10 человек, передает ТАСС.

— Трусливые действия Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши <...> привели к трагической гибели трех невинных мирных людей, — рассказал Кирби.

Сегодня лидер США Джо Байден сообщил, что американские военные ликвидировали в Сирии Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Накануне силы специальных операций США провели контртеррористическую миссию на северо-западе страны.



* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ, запрещена в России.

Диана Жиленкова