В Генпрокуратуре РФ разъяснили, какая помощь Украине будет расцениваться как госизмена

Генеральная прокуратура РФ предупредила, что оказание какой-либо помощи иностранному государству в период проведения специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет расцениваться как измена Родине.



«Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена)», — сказано в сообщении.

За совершение указанного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет.

По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, будет дана правовая оценка, заявили в ведомстве.

Соответствующее заявление Генпрокуратура сделала на фоне кризиса на Украине. «Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко