Власти Украины освобождают заключенных — бывших военных для участия в боевых действиях

На Украине освобождают заключенных — бывших военных для участия в боевых действиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис генпрокурора.



Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России блокировали Херсон и Бердянск на Украине, под контроль взяты Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Уничтожены 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 23 пункта управления и 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 украинский военнослужащий.

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Маргарита Головатенко