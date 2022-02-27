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Власти Украины освобождают заключенных — бывших военных для участия в боевых действиях

13:12, 27.02.2022 1
Власти Украины освобождают заключенных — бывших военных для участия в боевых действиях
Фото: realnoevremya.ru

На Украине освобождают заключенных — бывших военных для участия в боевых действиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офис генпрокурора.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России блокировали Херсон и Бердянск на Украине, под контроль взяты Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Уничтожены 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 23 пункта управления и 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 украинский военнослужащий.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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