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Минобороны: ВС России блокировали Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геничевск и аэродром Чернобаевка

09:12, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Минобороны: ВС России блокировали Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геничевск и аэродром Чернобаевка
Фото: Фото: wikimedia.org / A.Savin

Вооруженные силы России блокировали Херсон и Бердянск на Украине, под контроль взяты Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном, сообщает Минобороны РФ.

Уничтожены 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 23 пункта управления и 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, передает «РИА Новости».

302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 украинский военнослужащий.

Вчера Минобороны России сообщило о блокировке Киева с западной стороны. Десант успешно высадился в районе аэродрома Гостомель. Аэропорт расположен в 25 километрах от Киева.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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