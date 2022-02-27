Минобороны: ВС России блокировали Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геничевск и аэродром Чернобаевка
Вооруженные силы России блокировали Херсон и Бердянск на Украине, под контроль взяты Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном, сообщает Минобороны РФ.
Уничтожены 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 23 пункта управления и 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, передает «РИА Новости».
302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 украинский военнослужащий.
Вчера Минобороны России сообщило о блокировке Киева с западной стороны. Десант успешно высадился в районе аэродрома Гостомель. Аэропорт расположен в 25 километрах от Киева.
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