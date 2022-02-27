Главное о коронавирусе на 27 февраля: рост показателей смертности, COVID-тесты от России для зарубежных стран

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане с 28 февраля запрещаются массовые мероприятия с участием граждан

За сутки зарегистрировано 2 233 случая заражения коронавирусом. Всего на 27 февраля общее количество инфицированных в РТ достигло 113 263 человек. Выздоровели за весь период 78 899 человек, в том числе 1 663 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 722 человека, за последние сутки — пятеро. Госпитализировали 234 человека.

В постановление о коронавирусных ограничениях в Татарстане внесли изменения. Так, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса, в республике с 28 февраля запрещается «проведение массовых мероприятий с участием граждан, если иное не установлено настоящим постановлением». Также Минздраву РТ поручено проводить тестирование на COVID-19 у беженцев, прибывших с территории Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что за неделю в республике снизилось количество заболевших коронавирусом на 23%. Он также напомнил, что наступил срок повторной вакцинации и призвал беречь себя и близких. По его словам, стабилизация ситуации есть, но количество заболевших каждый день остается высоким — более 2300 человек.

Фото: Максим Платонов

Санитарно-эпидемиологические требования в коллективах остаются прежними, без каких-либо послаблений, отметил Минниханов. Ситуация в школах также улучшается, а на карантине остается все меньшее количество классов.

Назальную вакцину от коронавируса получили около 100 человек

За последние сутки в России выявили 116 093 новых случая коронавируса, выздоровели 137 596 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 291 116 человек, а выздоровевших — до 13 458 910 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 769 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 350 927 человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит в 2022 году Роспотребнадзору более 170 млн рублей на производство средств диагностики коронавируса для оказания поддержки ряда стран. Материально-техническая поддержка будет распространяться на страны: Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 100 человек уже получили назальную вакцину против коронавируса в рамках клинических исследований, добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных эффектов нет. Он отметил, что в данных исследованиях будет проверена эффективность адаптированной для определения уровня антител после назальной вакцины тест-системы. По его словам, тест-система, которая существует для определения антител в крови, была приспособлена для определения секреторных антител в носовой полости.

Фото: sputnikvaccine/ twitter

Также Гинцбург рассказал, что, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, показатели смертности растут и нужно продолжать прививаться. Он отметил, что спад заболеваемости не говорит об отсутствии опасности. Показатели заболеваемости снижаются из-за того, что люди начали чаще переносить коронавирус на ногах. К тому же, многие вакцинировались. Профессор подчеркнул, что люди из группы риска находятся в наибольшей опасности, поскольку «омикрон» опасен так же как и предыдущие штаммы.

Замминистра финансов РФ Тимур Максимов и директор департамента международного сотрудничества Банка России Андрей Липин сообщили, что снижение уровня заболеваемости COVID-19 создает предпосылки для осторожного оптимизма в мировой экономике, однако все еще остается неопределенность сценария развития пандемии. Среди других рисков для экономической и финансовой стабильности отмечена высокая инфляция как в развитых, так и развивающихся странах, во многом спровоцированная мерами поддержки в экономиках крупнейших развитых стран.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми, кто заинтересован в борьбе с коронавирусной инфекцией и в повышении охвата вакцинацией. По его словам, главными задачами являются консолидация международных усилий и помощь странам, испытывающим трудности в борьбе с пандемией. Общей целью также остается достижение охвата 70% населения нашей планеты вакцинацией от коронавируса к середине 2022 года, определенной стратегией ВОЗ. Он отметил, что в России на данный момент зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19, а охват населения вакцинацией составляет более 80 млн человек.

Фото: Максим Платонов

Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила, что коронавирусная инфекция может привести к обострению аллергических заболеваний. По ее словам, если человек переболел коронавирусом, как и при любых других хронических заболеваниях, может быть обострение ранее имевших место аллергических заболеваний. Например, длительная ремиссия, когда у человека 15 лет не было обострения аллергических заболеваний, но после коронавирусом они возникают. Иногда это бывает и после гриппа.

Telegram-канал Mash сообщил, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние медикаментозной комы. По данным канала, в последние дни состояние Жириновского ухудшалось. Появилась информация, что он с трудом мог говорить и дышать, из-за чего врачи перевели его на аппарат жизнеобеспечения. Однако в пресс-службе ЛДПР заявили, что данные об ухудшении самочувствия политика не соответствуют действительности. Также сообщили, что состояние здоровья Жириновского оценивается как стабильное.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ «О введении режима повышенной готовности»: жителям региона больше не понадобятся QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус. Прежде всего отменяется система допуска по сертификатам в торгово-развлекательные центры, театры, концертные залы, а также на массовые мероприятия. Также теряет силу запрет на посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми и подростками в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых. Беременные женщины и пенсионеры с хроническими заболеваниями, смогут посещать фитнес-центры, бассейны, библиотеки, бани, сауны.

Фото: Ринат Назметдинов

Свердловские власти запретили проведение публичных мероприятий в период с 27 февраля по 7 марта из-за ситуации с коронавирусом. Заместитель руководителя регионального оперативного штаба Павел Креков отметил, что за последнюю неделю в области фиксируется прирост числа заболевших. По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые прогнозируют, что рост еще будет продолжаться, было принято решение о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения на проведение массовых мероприятий, чтобы тем самым снизить социальные контакты, сказал он.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали, что схемы амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом поделили на две группы — вакцинированных и нет. Отмечается, что пациенты с легкой формой коронавируса подлежат амбулаторной терапии. Людям, не входящим в группу риска, не показано противовирусное лечение. Поэтому таким пациентам не положена выдача бесплатных лекарств на дому. Им полагается симптоматическое лечение, которое не входит в стандарт бесплатной медпомощи на амбулаторной стадии. При средней форме тяжести COVID-19 людям с прививкой и переболевшим в последние полгода показано симптоматическое лечение. И им не будут поставлять бесплатные противовирусные препараты на дом.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поликлиники в столице постепенно наращивают объемы плановой помощи, к обычному режиму работы вернулись восемь КТ-центров. Он уточнил, что записаться на прием к дежурному врачу своей поликлиники можно онлайн — на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Также можно посетить врача в порядке живой очереди.

Фото mos.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что заболеваемость COVID-19 в городе заметно снизилась, но ситуация остается напряженной. По его словам, за вчерашний день было выявлено 7,5 тыс. заболевших. Это немало, но все необходимое для врачей, для стационаров, для первичного звена имеется — лекарственное обеспечение, средства индивидуальной защиты, машины для первичного звена. Обстановка все еще напряженная, но идет спад.

Жевательная резинка может стать одним из средств защиты от COVID-19

В мире коронавирусом на 09.21 (мск) заразились 434 245 279 человек, 5 944 043 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 931 739). На второй строчке — Индия (42 916 117), на третьей — Бразилия (28 749 552), на четвертой — Франция (22 819 557), на пятой — Великобритания (18 938 546).



Больше всего смертей зафиксировано в США (948 215). За ними следуют Бразилия (649 184), Индия (513 724), Россия (343 178, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (317 683).

Сегодня в Белоруссии пройдет референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. Для голосования будут открыты 5 510 участков, в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 был предусмотрен ряд санитарно-эпидемиологических мер в ходе голосования. В частности, организаторы убрали шторки с кабинок для голосования, обеспечив, как было объяснено, лучшее их проветривание. Предусмотрены влажные уборки, использование антисептиков, частое проветривание помещений. В связи с эпидемиологической ситуацией также ограничено количество наблюдателей на участке, оно не должно превышать пяти человек.

Фото sovadmin.gov.by

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявили, что большинству американцев можно безопасно ходить без масок в закрытых помещениях, в том числе в школах. Новое руководство переводит более половины округов страны в группу низкого или среднего риска заражения COVID-19, а это означает, что в них больше нет необходимости в ношении лицевых покрытий в помещении. Как отмечает NBC News, это решение является резким сдвигом по сравнению с предыдущим руководством CDC, в котором рекомендовалось носить маски в округах со значительным или высоким уровнем передачи COVID-19.

Королева Великобритании Елизавета II, на прошлой неделе заразившаяся коронавирусом, перенесла традиционный прием для дипломатов, который должен был состояться 2 марта в Виндзорском замке. В ежегодном дипломатическом приеме с участием Елизаветы II обычно принимают участие больше 500 членов дипломатического корпуса от всех стран, имеющие диппредставительства в Великобритании. Ранее 95-летняя королева отменила также несколько других мероприятий из-за болезни.

Недавнее исследование американских ученых показало, что белок ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2), входящий в состав многих клеток человека, можно смешивать с жевательной резинкой. Попадая в рот, он будет связываться с шиповидным белком коронавируса, из-за которого он и получил свое название. ACE2 также способен связываться с рецепторами на клеточной поверхности, блокируя места, где вирус обычно прикрепляется. Недорогое решение позволяет предотвращать заражение ротовой полости патогеном. Если дополнительные исследования подтвердят результаты, то жевательная резинка может присоединиться к медицинским маскам и дезинфицирующим средствам для рук.

Максим Кокунин