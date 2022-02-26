В парламент поступила инициатива о вступлении Финляндии в НАТО

Гражданская инициатива по вступлению Финляндии в НАТО поступила на рассмотрение в парламент страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные специального сайта kansalaisaloite.fi, где размещен документ.

Инициатива появилась на сайте 21 февраля. К вечеру 26 февраля она набрала 50 570 подписей. По финским законам этого достаточно для того, чтобы передать ее в парламент. Пока неизвестно, когда парламент рассмотрит это предложение.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если будет стоять вопрос о национальной безопасности. Глава финского МИД Пекка Хаависто рассказал, что Финляндия вместе со Швецией поддерживают активные контакты с альянсом с 1994 года.

Фото: wikipedia.org

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Дарья Акимова