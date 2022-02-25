НАТО: мир привлечет Россию, а также Белоруссию к ответу за их действия

Страны НАТО призывают все страны мира осудить военную операцию России при поддержке Белоруссии на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление по итогам саммита альянса.

Согласно тексту заявления, НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине. Россию призывают вывести войска из страны и прекратить военное наступление. Кроме того, в свете российских действий будут сделаны все необходимые выводы для стратегии ее сдерживания и обороны НАТО.

Также сообщается, что страны НАТО провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора. Альянс развернул оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части НАТО и морские средства в зоне своего действия.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия трижды нарушила соглашения между ней и Альянсом. В связи с этим основополагающий акт РФ — НАТО больше не работает.

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Дарья Акимова