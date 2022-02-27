Казанская поликлиника проведет наркологическое освидетельствование граждан за 19,4 млн рублей

В Казани ГАУЗ «Городская поликлиника №20» объявила три тендера на оказание услуг в области здравоохранения общей стоимостью 19,4 млн рублей. Финансирование закупки осуществляется из внебюджетных источников. Об этом говорится на сайте госсзакупок.

Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению наркологического освидетельствования граждан (9,6 млн руб.), медицинский осмотр с определением психоактивных веществ иммунохимическим методом (1,8 млн руб.), а также осмотр врачом-психиатром (8 млн руб.)

Подать заявку можно до 5 марта, исполнителя определят 10 марта.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

21 февраля сообщалось, что на строительство лечебно-реабилитационного центра на базе ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» по улице Чуйкова в Казани выделят еще 659,9 млн рублей. Новый лечебно-реабилитационный центр открылся в январе этого года, и на его строительство уже было направлено 1,3 млрд рублей.

В центре проводят курсы реабилитации больным с поражениями центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы, костно-мышечной системы и тем, кто перенес COVID-19.

Максим Кокунин