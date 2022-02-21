На строительство реабилитационного центра горбольницы №7 в Казани потратят еще 659 млн рублей

На строительство лечебно-реабилитационного центра на базе ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» по улице Чуйкова в Казани выделят еще 659,9 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Подать заявку можно до 28 февраля, подрядчика выберут 2 марта.

Новый лечебно-реабилитационный центр открылся в Казани в январе этого года. На строительство объекта уже было направлено 1,3 млрд рублей.

В центре проводят курсы реабилитации больным с поражениями центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы, костно-мышечной системы и тем, кто перенес COVID-19.

Фото: tatarstan.ru

В марте 2021 года «Реальное время» рассказывало о строительстве на базе горбольницы №7 лечебно-реабилитационного центра. Он фигурировал в перечне приоритетных инвестпроектов, утвержденных в феврале прошлого года правительством Татарстана — наряду со строительством нового комплекса для республиканского онкоцентра, а также строительством медицинского промышленного парка.

Маргарита Головатенко