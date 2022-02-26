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Синоптики Татарстана предупредили о мокром снеге, тумане и гололеде ночью и утром 27 февраля

15:15, 26.02.2022
Синоптики Татарстана предупредили о мокром снеге, тумане и гололеде ночью и утром 27 февраля
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

27 февраля на территории Татарстана местами ожидаются: ночью и утром сильные осадки в виде мокрого снега, туман. На дорогах — сильная гололедица.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ночью ожидается -3... -8 градусов, а днем потеплеет до +2 градусов.

В начале следующей недели, 28 февраля и 1 марта, в Татарстане установится спокойная погода. Ночью ожидается -4... -9°С, а при прояснениях температуры опустятся до -14°С. Днем ожидается от 0 до -5°.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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