Синоптики Татарстана предупредили о мокром снеге, тумане и гололеде ночью и утром 27 февраля
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
27 февраля на территории Татарстана местами ожидаются: ночью и утром сильные осадки в виде мокрого снега, туман. На дорогах — сильная гололедица.
Ночью ожидается -3... -8 градусов, а днем потеплеет до +2 градусов.
В начале следующей недели, 28 февраля и 1 марта, в Татарстане установится спокойная погода. Ночью ожидается -4... -9°С, а при прояснениях температуры опустятся до -14°С. Днем ожидается от 0 до -5°.
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