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В Татарстане за сутки привились от COVID-19 1 564 человека

12:49, 26.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки привились от COVID-19 1 564 человека
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане от COVID-19 за сутки привились 1 564 человека. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Общее число привитых татарстанцев достигло 2 462 181 человек, из них 1 925 700 вакцинировались двумя компонентами препарата. Ревакцинацию прошел 246 251 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главное о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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