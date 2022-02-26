В Татарстане за сутки привились от COVID-19 1 564 человека
В Татарстане от COVID-19 за сутки привились 1 564 человека. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Общее число привитых татарстанцев достигло 2 462 181 человек, из них 1 925 700 вакцинировались двумя компонентами препарата. Ревакцинацию прошел 246 251 человек.
Главное о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
Татьяна ЛеухинаОбществоМедицина Татарстан
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