Макрон: война будет длительной

Комментируя конфликт на Украине, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «война продлится долго» и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.

— Война вернулась в Европу. Эта война стала односторонним выбором президента России Владимира Путина. Мы должны попытаться построить мир и защитить его, а также принять необходимые меры, применить санкции и продолжать эту борьбу, — приводит его слова ТАСС.

Макрон считает, что война будет длительной, как и все кризисы, связанные с ней. Французский лидер заявил, что к этом необходимо подготовиться.

Он отметил, что последствия затронут экспорт французских товаров. В частности, пострадают крупные предприятия продовольственной и сельскохозяйственной отрасли, возможны проблемы в металлургическом секторе и логистике. Цены на электроэнергию тоже могут вырасти.

Чтобы обезопасить экономические отрасли, Франция создает план сопротивления, заключил Макрон.

Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи. В частности, он говорил с Эммануэлем Макроном. Зеленский сообщил, что борьба идет круглосуточно на дипломатическом уровне. В разговорах с мировыми лидерами он описал все дальнейшие потребности Украины.

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Маргарита Головатенко