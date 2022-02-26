Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о значительной помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи.
Он сообщил, что в пятницу говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом США Джозефом Байденом.
«Договорились о новой значительной помощи, о новой поддержке», — сказал Зеленский в телеобращении.
Он добавил, что борьба идет круглосуточно на дипломатическом уровне. В разговорах с мировыми лидерами Зеленский описал все дальнейшие потребности Украины, сообщает ТАСС.
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