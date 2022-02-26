Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о значительной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи.



Он сообщил, что в пятницу говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом США Джозефом Байденом.

«Договорились о новой значительной помощи, о новой поддержке», — сказал Зеленский в телеобращении.

Он добавил, что борьба идет круглосуточно на дипломатическом уровне. В разговорах с мировыми лидерами Зеленский описал все дальнейшие потребности Украины, сообщает ТАСС.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко