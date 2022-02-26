В Татарстане выявили 2 418 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 2 418 случаев. За все время пандемии COVID-19 выявлено 111 030 случаев, следует из данных оперативного штаба РФ.

Госпитализированы 269 человек. Всего выздоровел 77 236 татарстанец, в том числе 3 696

— за минувшие сутки. Скончались еще шестеро заболевших. Всего в Татарстана от COVID-19 умерли 1 717 человек.

Фото: Максим Платонов

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