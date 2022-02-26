В центре Казани строят многоуровневую парковку за 741 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани рядом с Кремлевской набережной строят служебную парковку, рассчитанную на 186 автомобилей и 12 микроавтобусов.



Паркинг возводят на улице Подлужная, 6. Его площадь составит 11,7 тысяч кв. м, высота — от 5 до 17 метров. Там будут работать 228 человек обслуживающего персонала.

В здании планируется разместить автомойку, служебные помещения. Для работающих круглосуточно водителей будет предусмотрена раздевалка с душевой и две комнаты отдыха, сообщает «НТР-24».

В Казани на муниципальных парковках количество мест сократится с 6 752 до 6 686. На нечетной стороне улицы Чистопольской от дома №73 до дома №85а число мест уменьшится с 260 до 173. Также вдоль дома №8 на улице Лобачевского появятся два парковочных места, цена за которые составит 50 рублей в час. Еще 19 новых мест для парковки появятся вдоль дома №8 на улице Восстания, они будут стоить 30 рублей в час.

Маргарита Головатенко