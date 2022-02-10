На муниципальных парковках Казани сократится количество мест

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани на муниципальных парковках количество мест сократится с 6 752 до 6 686. Соответствующее постановление подписано руководителем исполкома Рустемом Гафаровым и опубликовано на сайте мэрии.

На нечетной стороне улицы Чистопольской от дома №73 до дома №85а число мест уменьшится с 260 до 173.



Также вдоль дома №8 на улице Лобачевского появятся два парковочных места, цена за которые составит 50 рублей в час. Еще 19 новых мест для парковки появятся вдоль дома №8 на улице Восстания, они будут стоить 30 рублей в час.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что исполком Казани предоставил разрешение на строительство парковки по ул. Сабан в Кировском районе. Для хранения автомобилей будет использоваться участок площадью 1 588 кв. м в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж4).



Максим Кокунин