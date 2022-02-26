Нуланд: США готовы встретиться с представителями России

США выразили готовность встретиться с российскими представителями в том случае, если Россия будет готова прекратить военную операцию на Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

— Если Россия готова остановиться, если Россия готова вернуться к столу переговоров, США, естественно, будут готовы встретиться с российскими представителями и постараться каким-то образом деэскалировать ситуацию, — приводит слова Нуланд ТАСС.

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам добавила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку украинскому государству. Речь идет в том числе и о поставках оборонительного вооружения.

В то же время США никогда не собирались и не намерены в будущем поставлять Украине оружие, с помощью которого военные могли бы организовать нападение на Россию.

Сегодня США ввели санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также официальный представитель Белого дома Джен Псаки анонсировала ввод полных блокирующих санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).



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Диана Жиленкова