Посол Украины в ФРГ: Киев готов к переговорам с Путиным, но речи о капитуляции не идет

Украинские власти готовы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, однако речи о капитуляции не идет. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире телеканала N24.

— Речь идет не о том, чтобы мы сейчас… капитулировали, чтобы Украина вывесила белый флаг и приняла бы условия Путина. Этого не произойдет никогда. Не может произойти так, чтобы посредством этих военных действий нас бы принудили к тому, чего люди не хотят, — заявил Мельник.

Фото: kremlin.ru

По его словам, обычно стороны не ведут прямые переговоры в условиях войны, однако в настоящее время исключения могут быть. Властям необходимо воспользоваться любой возможностью, чтобы прекратить кровопролитие, передает «РИА Новости».

Накануне Россия получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна готова к переговорам с Украиной на высоком уровне. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность к переговорам.



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Диана Жиленкова