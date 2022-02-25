Силуанов назвал стабильной экономическую и финансовую ситуацию в России

Фото: Максим Платонов

Министр финансов России Антон Силуанов на совещании с членами правительства назвал стабильной экономическую и финансовую ситуацию в стране. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

По его словам, банки и другие финансовые организации продолжают работу в штатном режиме, им обеспечат постоянный доступ к ликвидности и регуляторные послабления. Крупнейшие финансовые организации вместе с правительством и ЦБ сформировали планы по защите от санкционных угроз. А правительство РФ следит за ситуацией в финансовой сфере и готово принимать оперативные меры.

Кроме того, снятие наличных и денежные переводы осуществляются в прежнем режиме. Банковские карты в РФ работают без перебоев, проблемы с ними могут возникать при использовании за рубежом у некоторых банков. Также золотовалютные резервы и средства ФНБ задействовали для урегулирования курса валют.

Фото: Максим Платонов

Вчера премьер-министр Великобритании огласил список ограничительных мер, которые страна вводит против России из-за осложнения ситуации на Украине. Среди них заморозка активов банка ВТБ. США ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе Сбербанка и «Газпромбанка».

Дарья Акимова