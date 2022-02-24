«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик»

Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в контрольном матче. Матч завершился со счетом 1:0

В составе казанской команды шайбу забросил Даниил Тарасов. Игра состоялась в столице Татарстана в «Татнефть Арене».

В следующий раз «Ак Барс» сыграет с омским «Авангардом». Матч пройдет 2 марта в Казани. А «Нефтехимик» 3 марта сыграет с челябинским «Трактором».

Несколько дней назад казанский клуб проиграл «Сибири». Встреча в столице РТ завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Диана Жиленкова