Из-за погодных условий каток в казанском парке «Черное озеро» будет закрыт до четверга
Каток в парке «Черное озеро» будет закрыт до четверга включительно, сообщает мэрия Казани.
Из-за плюсовой температуры на катке начал таять лед. Дирекция парков и скверов Казани приняла решение о временном закрытии в целях обеспечения безопасности посетителей.
Во вторник, 22 февраля, в Татарстане прогнозируется относительно теплая облачная погода с прояснениями. Днем мокрый снег, морось, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, местами сильная; днем снежная каша.
Небольшое похолодание придет лишь к концу недели. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные дни республика окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, ночью ожидается похолодание до -10..-15°, днем ожидается -2..-7°.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым