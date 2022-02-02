Завтра каток в парке «Черное озеро» будет работать по измененному графику

Фото: Илья Репин

Завтра, 3 февраля, у ледового катка в казанском парке «Черное озеро» изменится график. Причиной стало проведение соревнований по хоккею. Об этом сообщает мэрия города.

Так, каток будет работать с 17.00 до 22.00. В этот период коньки и инвентарь можно получить в пункте проката. Спортивное снаряжение будут выдавать до 20.45.

Фото: Илья Репин

Завтра на территории парка «Черное озеро» состоится торжественное открытие городского этапа турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. Тарасова. В спортивных мероприятиях примут участие более 100 команд. Победителей и призеров ожидают кубки, медали, дипломы и памятные статуэтки.

Диана Жиленкова