В Татарстане пройдет акция «Чистые леса»
В Татарстане с 18 апреля по 18 июня и с 12 сентября по 12 ноября 2022 года пройдет республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Отмечается, что предложение о проведении акции поступило от Министерства лесного хозяйства РТ. Ведомству необходимо принять меры по очистке лесов от твердых коммунальных отходов, уборке сухостоя и валежника в соответствии с установленным законодательством.
Также необходимо провести ремонт и обустройство беседок, ремонт информационных щитов и аншлагов, установленных на землях лесного фонда и др.
Недавно Министерство лесного хозяйства Татарстана объявило тендер на авиапатрулирование лесного фонда, расположенного на территории республики. На эти цели предусмотрели 10,7 млн рублей.
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