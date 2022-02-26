В Татарстане пройдет акция «Чистые леса»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 18 апреля по 18 июня и с 12 сентября по 12 ноября 2022 года пройдет республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Отмечается, что предложение о проведении акции поступило от Министерства лесного хозяйства РТ. Ведомству необходимо принять меры по очистке лесов от твердых коммунальных отходов, уборке сухостоя и валежника в соответствии с установленным законодательством.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также необходимо провести ремонт и обустройство беседок, ремонт информационных щитов и аншлагов, установленных на землях лесного фонда и др.

Недавно Министерство лесного хозяйства Татарстана объявило тендер на авиапатрулирование лесного фонда, расположенного на территории республики. На эти цели предусмотрели 10,7 млн рублей.



Диана Жиленкова